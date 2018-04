Google ontwikkelt AR-microscoop die kankercellen kan detecteren

We naderen zo langzamerhand het omslagpunt waarbij computers beter worden in het herkennen van ziekten dan artsen. Vorig jaar liet Google al zien dat een deep learning-algoritme minstens even effectief kan zijn in het opsporen van borstkanker dan een getrainde patholoog.

Daarvoor was dan wel telkens een digitale weergave in hoge resolutie nodig van de preparaten van de lymfeklieren. En dat is momenteel nog een barrière voor pathologen om op grote schaal gebruik te maken van dergelijke technologie. De standaardmethode om kanker op te sporen is immers nog steeds een biopsie, waarbij een klein stukje weefsel door mensenogen onderzocht wordt onder de microscoop. Daarom heeft Google haar technologie nu gewoon naar de microscoop zelf gebracht.

Wanneer de arts door de Augmented Reality Microscope kijkt, wordt het beeld via een digitale camera ook meteen verwerkt door de deep learning-algoritmes van Google. In real-time wordt een extra AR-laagje op de analoge beelden gelegd. De cellen die de kunstmatige intelligentie als kankercellen herkent, kunnen aangeduid worden door middel van tekst, pijlen, contourlijnen, heatmaps en andere visuele feedback. Google benadrukt dat de berekening snel wordt uitgevoerd, zodat de arts een naadloze overgang te zien krijgt als hij het dekglaasje verplaatst of als hij de vergroting van de microscoop aanpast.

Na testen bij twee kankertypes (borstkanker en prostaatkanker) bleek dat de microscoop accuraat de kwaadaardige cellen kon signaleren. Google wijst erop dat de herkenning ervan nog zal verbeteren als het neuraal netwerk verder getraind wordt met beelden die de AR-microscoop zelf opneemt.

Voor pathologen is het minutieus bestuderen van weefselmonsters tijdrovend en repetitief werk. Een AR-microscoop die met groene contourlijnen meteen de aandacht vestigt op de interessante gebieden, zou hun taak een stuk gemakkelijker kunnen maken.

Het gaat hier nog wel om een prototype, gevormd uit een omgebouwde lichtmicroscoop. Volgens Google kunnen de bestaande lichtmicroscopen in alle ziekenhuizen over de hele wereld echter gemakkelijk aangepast worden om van deze technologie gebruik te maken.