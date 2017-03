Google Pay officieel gelanceerd in België

België is het tiende land dat Google Pay krijgt. De app, die werkt op smartphones met Android 4.4 (KitKat) of hoger, laat je toe om een kredietkaart aan je telefoon te koppelen om enkel met je smartphone een betaling uit te voeren online of aan een betaalterminal met contactloos betalen.

De komst van de app was al even gelekten wordt nu ook bevestigt door Google. Het aanbod is voorlopig wel beperkt. Zo kunnen enkel klanten van BNP Paribas Fortis en diens dochters Fintro en Hello Bank er gebruik van maken. Binnenkort zullen ook klanten van KBC er gebruik van kunnen maken. Ook moet de handelaar in kwestie een betaalterminal hebben die contactloos betalen toelaat. Dat is onder meer het geval bij Carrefour, H&M, Quick, McDonalds en Media Markt.