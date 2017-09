Google: 'Plaats op Google Shopping voor de prijsvergelijker die het meest biedt'

Details over het plan van Google zijn nog niet bekend. Zeker is wel dat het concern iets moet doen na de megaboete van 2,4 miljard euro die het in juni kreeg van de EC. Google zou de eigen diensten voortrekken in de eigen zoekmachine. Het concern heeft negentig dagen de tijd om dat aan te passen. Die termijn loopt volgende week af.

Het idee van de veilingen, hoewel er nog weinig over bekend is, is slecht gevallen bij de concurrenten van Google. Foundem, het Britse bedrijf dat een van de concerns was dat naar de Europese Commissie was gestapt, zegt tegen Bloomberg dat een veiling niets verandert aan de ongelijke concurrentie. "Er komt juist een barrière bij", stelt Foundem.

'Niet goed voor consument'

Ook de Europese consumentenwaakhond BEUC is sceptisch. "Een veiling is niet goed voor de consumenten. Bovendien is het nog maar de vraag of ze echt de laagste prijs van een artikel krijgen te zien", zegt een woordvoerder. Die vreest zelfs dat consumenten juist dieper in de buidel moeten tasten voor een product dat ze op internet zoeken. "Als vergelijkingsdiensten moeten gaan betalen om zichtbaar te zijn, kiezen ze misschien liever voor een productaanbieder die het meeste geld op tafel legt om opgenomen te worden dan voor het bedrijf dat echt de laagste prijs aanbiedt."