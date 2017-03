Google plaatselijk onbereikbaar - zo los je het op

Afgaande op twitterberichten begon Google rond half tien vanmorgen problemen te vertonen. De meldingen lijken wel hoofdzakelijk uit België te komen, met minstens één melding vanuit Nederland.

De statuspagina van Google en andere statuspagina's geven geen melding van het incident en ook andere twitteraars geven weer aan dat er geen probleem is bij hen. Anderzijds lijkt het probleem niet te liggen bij één specifieke isp. Zo weet onze redactie van tenminste één klant bij Scarlet en één bij Telenet dat de diensten niet bereikbaar zijn.

Hier ook. Vreemd genoeg geen foutmelding bij https://t.co/GPvRszFCRt @Chimiel weet jij meer? https://t.co/BiUUiYUFKv -- PJ Van Leemputten (@Pieterjanvl) 17 maart 2017

@Pieterjanvl @Chimiel In Gent geen probleem... hang in there! -- Charlotte Thiry (@ChaThiry) 17 maart 2017

Google België is op de hoogte van het probleem en bekijkt de zaak. Wie intussen toch op zoek wil naar informatie op het internet kan eventueel aankoppen bij Bing.com, de zoekmachine van Microsoft. Of DuckDuckGo.com, een zoekmachine die je persoonlijke gegevens niet bewaart.

Update 10.20 uur

De website Downdetector.com geeft aan dat het probleem zich hoofdzakelijk in de Benelux situeert.

Update 10.50 uur

Google laat in een verklaring weten dat het werkt aan een oplossing:"Google-engineers zijn een onderzoek gestart naar een probleem waardoor een klein aantal gebruikers geen verbinding krijgt met verschillende Google-diensten."

Intussen wijzen enkele surfers naar het experimentele QUIC-protocol in Chrome. Dit uitschakelen zou het probleem verhelpen. Dat kan door in Chrome 'chrome://flags/' in te geven. en daar QUIC, op 'uitgeschakeld' te zetten. Google wijst naar die workaround, maar kan nog niet bevestigen of dit de definitieve oorzaak of oplossing van het probleem is.