'Google riskeert nieuwe Europese boete'

CNBC meldt dat deskundigen onderzoek doen naar mogelijk misbruik van Google rond zijn besturingssysteem Android. Als dat misbruik bewezen wordt, kan de boete weleens hoger uitvallen dan de recordboete van afgelopen week.

Meerdere partijen hebben bij de Europese Commissie aangeklopt om de macht die Google heeft over Android te bestuderen. Onder meer lobbygroep FairSearch, de Russische zoekmachine Yandex, de Portugese appwinkel Aptoide en de Amerikaanse makers van privacysoftware Disconnect zijn van mening dat Google het concurrenten moeilijk maakt om voet aan de grond te krijgen binnen Android. Volgens de klagende partijen dwingt Google het gebruik van bepaalde eigen diensten binnen Android af bij hardwarepartners. Zo zou het vooraf installeren van Chrome en Google Search verplicht zijn als hardwaremakers gebruik willen maken van andere apps en diensten van Google.

De tijd zal leren of het tot een nieuwe boete komt. De verwachting is dat er nog voor het einde van het jaar een beslissing wordt genomen door Brussel. Wat mogelijk in Googles voordeel werkt, is dat het mogelijk is voor hardwaremakers om een compleet 'Google-vrije' versie van Android te gebruiken.