Google's AI kan hartziektes detecteren door je ogen te scannen

Door gebruik te maken van 'machine learning' heeft Google een nieuwe manier gevonden om het risico op een hartaanval te voorspellen. Normaal gezien wordt dit gedaan aan de hand van de 'European SCORE risk calculator'. Daarvoor wordt er bloed genomen van de patiënt om zo te analyseren of hij kans maakt op hartproblemen. Google gebruikt een volledig andere manier. De software analyseert scans van het netvlies. Daarin bevinden zich verschillende kleine bloedvaten die enorm veel vertellen over de algemene gezondheid van een persoon. Door die analyse kan de software volgens Google erg accuraat de leeftijd, bloeddruk en rookgedrag inschatten. Op basis van die factoren berekent de AI het risico op hartproblemen.

In een paper, gepubliceerd in Nature op 19 februari, wordt het hele proces meer uit de doeken gedaan. Om het algoritme te trainen, liet Google de software een dataset van 300.000 medische dossiers analyseren aan de hand van machine learning. Zo leert de software verbanden leggen tussen netvliesscans en de medische geschiedenis van een patiënt.

Bij een test achteraf, waarvoor een dataset van 12.026 netvliesscans werd gebruikt, slaagde de AI erin om met 70 procent van de gevallen correct te bepalen of de patiënt ooit kampte met hartproblemen. Daarmee doet Google het slechts 2 procent slechter dan de traditionele methode via bloedafname.

Het interessante is dat de software data gebruikt (netvliesscans) die nu al makkelijk beschikbaar is, en er meer informatie uithaalt dan de medische wereld op dit moment doet. In tegenstelling tot andere op AI gebaseerde medische toepassingen, probeert Google niet om menselijke analyse na te bootsen met een AI, maar om bestaande data op een andere manier te gaan bekijken.

Het nieuwe algoritme van Google zal uiteraard niet meteen in de praktijk gebruikt worden. Daarvoor zijn nog heel wat meer testen nodig, maar met een steeds bijlerende AI, is het mogelijk dat Google's methode over enkele jaren de beste wordt om risico op hartziekten te voorspellen.