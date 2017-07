Google's cloudproduct blijft groeien

Google heeft in het tweede kwartaal van 2017 drie keer zo veel grote deals binnengerijfd voor zijn professionele clouddiensten als in dezelfde periode vorig jaar. Dat vertelt Google CEO Sundar Pichai op de voorstelling van de kwartaalcijfers van Alphabet, Google's moederbedrijf. Met 'grote deals' bedoelt hij contracten van meer dan 500.000 dollar. Het gaat zowel om het Google Cloud Platform (de Google versie van Amazon Web Services, zeg maar) als de G Suite kantoorsoftware.

Gedetailleerde cijfers gaf het bedrijf niet, maar cloud is daarmee waarschijnlijk wel de snelste groeipool voor Google. Clouddiensten werden in de cijfers ondergebracht bij 'andere' ofte, inkomsten die niet van advertenties komen. Die 'andere' is met 42 procent gestegen tot 2,66 miljard euro. De groei van dat onderdeel is daarmee twee keer zo snel als die van de advertenties. Google verdient nog wel het meeste van zijn geld met adveretneis: 19,47 miljard euro in het voorbije kwartaal .

Met Google Cloud vist het bedrijf in de vijver van de 'cloud services', een gigantisch lucratieve markt waar Amazon, met zijn Web Services, al jaren de grootste is. Ook Microsoft, met Azure, is een belangrijke speler in deze markt. Google wordt over het algemeen als nummer drie gezien.