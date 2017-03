Google's zakelijke cloud strikt steeds meer klanten

Om aan te tonen dat zijn cloudplatform ook voor grote zakenpartners aantrekkelijk is, heeft Alphabet, het moederbedrijf van Google, enkele nieuwe klanten bekendgemaakt. In de cloudwereld voor consumenten is Google een van de grootste spelers, maar in de zakenmarkt moet de techgigant de duimen leggen voor Microsoft Azure en vooral voor Amazon, dat met zijn Amazon Web Services (AWS) de grootste provider van cloudplatformdiensten ter wereld is. Het is een felbevochten, want lucratieve markt, waar bijvoorbeeld ook de IBM's en Oracles van deze wereld proberen een deel van de koek in te pikken. Google lijkt alvast de achterstand op zijn twee grote concurrenten wat in te halen.

Diane Green, Google's hoofd voor de cloudafdeling, maakte op een cloudevent deze week onder meer bekend dat Google nu de clouddiensten levert voor Colgate-Palmolive, HSBC bank en Ebay. Ook Verizon Communications, een Amerikaanse telecomreus die bij ons vooral bekend is als de koper van Yahoo, valt nu onder de klanten. Verizon verhuist 150.000 medewerkers van Microsoft Office naar Google's eigen kantoorsuite: G Suite.

Google in een zakenpak

Het lijkt er alvast op dat Google's pogingen om meer zakelijke klanten aan te trekken, ook echt werken. Google's clouddepartement positioneert zich al sinds eind 2015, met de aanstelling van Greene, als een bedrijf dat meer inkomsten wilt halen uit 'enterprise' klanten, grote bedrijven die nu nog vaak voor AWS en Azure kiezen. Om hen te lokken, zet het bedrijf pakketten op met daarin cloudopslag, maar ook professionele versies van zijn vele apps.

Daarnaast kan Google ook schermen met technische kunne. Cloudvergelijker CloudHarmony heeft namelijk berekend dat Google's Cloud Platform de hoogste uptime had van de drie groten, het voorbije jaar. Google kampte met aanzienlijk minder storingen dan Microsoft Azure en Amazon Web Services. Die laatste wist voorbije week nog een deel van het internet mee te sleuren in een storing door een menselijke fout.

Dit jaar waren de servers van Google volgens CloudHarmony elf minuten uit de lucht. Amazon kampte daarentegen met een downtime van ruim 200 minuten terwijl Microsoft zelfs 740 minuten onbereikbaar was. Ook bij de Windowsmaker lagen deze week nog veel diensten plat door problemen in de cloud.