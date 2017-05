Google: salarisdata over genderkloof verzamelen is te duur

De techgigant schat dat het vijfhonderd manuren en 100.000 dollar zou kosten om die eisen naar data in te willigen. Volgens de advocaten van Google is dat een 'zware last'. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid, dat om de gegevens gevraagd heeft, reageert alvast sarcastisch: "Voor Google is die kost even makkelijk op te slorpen als een enkele druppel water voor droge keukenspons," aldus de advocaat van het ministerie, volgens de Britse krant The Guardian. Google's moederbedrijf Alphabet wordt, ter info, gezien als een van Amerika's meest winstgevende bedrijven, met een winst van 5,43 miljard dollar voor het eerste kwartaal van 2017.

Het ministerie wil dat Google bepaalde salarisgegevens overmaakt als onderdeel van een audit om te checken of het zich houdt aan de arbeidswetten, specifiek die voor gelijkheid tussen man en vrouw. Volgens het ministerie betaalt de zoekgigant vrouwen namelijk systematisch minder dan mannelijke werknemers. Google ontkent dat.

Volgens Google's advocaat is het verzamelen van de gegevens een 'tijdrovend en zwaar project', en heeft het bedrijf al 2.300 manuren, ten koste van een half miljoen dollar, geïnvesteerd om deels de eisen van het ministerie in te willigen. De gegevens die het nu nog weigert te leveren zouden volgens het bedrijf inbreuk plegen op de privacy van de werknemers.