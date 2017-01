Google schakelt beheer voor enkele plugins uit

Google heeft in Chrome 57 enkele opties verwijderd om plugins te beheren. Het gaat specifiek om een aanpassing van de 'chrome://plugins' pagina. Daar kan je in oudere versies onder meer plugins voor pdf viewer, Adobe Flash en Widevine in- of uitschakelen. Die eerste twee zijn nog wel te bedienen vanuit het normale 'chrome://settings' paneel. De verandering geldt voor Chrome en de afgeleide Chromium.

De update wordt door enkele onderzoekers met argusogen gevolgd omdat hierdoor Google's DRM-plugin Widevine niet langer optioneel zou zijn. Widevine is een beveiligingsplugin bedoeld om onder meer gestreamde media, zoals Netflix, te beschermen tegen kopiëren. Op zich geen probleem, ware het niet dat DRM in de meeste landen beschermd wordt door auteursrechtenwetten. Het openbaar maken van lekken in DRM-software kan onder deze wetten gezien worden als meewerking met piraterij, met mogelijk boetes tot gevolg. Dat zou het moeilijk maken voor security onderzoekers om defecten in de plugin, en bij uitbreiding de browser, te publiceren.