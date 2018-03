Google Search zit nu geïntegreerd in iMessage en Safari

Een nieuwe update van Google Search voor iOS in de VS brengt een aantal nieuwe features. Google heeft een eigen extensie ontwikkeld voor iMessage, de berichten-app van iOS. De bedoeling is dat gebruikers via de app drawer van iMessage een aantal slimme 'zoektrucs' kunnen toepassen zonder de app te moeten verlaten.

Zoeken in iMessage

Vanuit de berichten-app kan je meteen een zoekterm invoeren om die vervolgens meteen te delen met je contacten. Google beklemtoont in haar aankondiging dat de extensie vooral handig is voor het zoeken naar restaurants, plaatsen in je buurt en video's. verder heeft het bedrijf ook een functie voorzien voor het zoeken en delen van GIF's in gesprekken.

De zoekgigant introduceerde eerder al een GIF-knop in haar Gboard toetsenbord, maar met de nieuwe extensie hoopt Google ook iOS-gebruikers aan te spreken die hun standaard toetsenbord niet willen vervangen. Wie nu al de Google-app geïnstalleerd heeft, zal de extensie meteen terugvinden in de berichten-app. Anders moet je hem nog installeren.

Diepere integratie

Verder wil het bedrijf zich knusser in de browsers van iOS-toestellen nestelen. De nieuwe update laat je vanuit elke browser gerelateerde zoekresultaten bekijken. Als je bijvoorbeeld een recept bekijkt, kan je onderaan je onderaan Google openen om meteen een lijst met gelijkaardige recepten te zien te krijgen.

Ten slotte is er nog een nieuwe feature die speciaal voor iPad-gebruikers bedoeld is. Je kan nu tekst, afbeeldingen en hyperlinks slepen van en naar de Google-app. Je kan een link vanuit de Google-app meteen in iMessage slepen om hem te delen met je contacten. Of je sleept bijvoorbeeld een stuk tekst vanuit Google rechtstreeks naar je notities.

Volgens Google zijn de nieuwe functies voorlopig alleen nog maar beschikbaar voor iOS-gebruikers in de VS. Het bedrijf heeft al wel bevestigd dat het de nieuwigheden ook zo snel mogelijk op andere locaties wil introduceren.