Google smelt zout om energie op te slaan

Energie-opslag wordt als cruciaal gezien voor de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. De productie van schone energie is in de meeste gevallen variabel, en daardoor wordt er niet altijd maximaal geproduceerd op het moment dat ook de energievraag het grootste is. Daardoor wordt energie weggegooid op piekmomenten, en is er op andere momenten te weinig. De opslag van energie is bijgevolg cruciaal om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Er wordt onder meer gekeken naar manier om overtollige energie op te slaan in opgepompt water, waarmee vervolgens weer energie kan opgewekt worden, of in perslucht. Autofabrikant Tesla zet dan weer in op de grootschalige toepassing van lithium-ionbatterijen, een oplossing die nu al door verschillende energieleveranciers gebruikt wordt.

Zout en antivries

'Malta', de codenaam voor het Google-project, slaat de overtollige energie op door ze om te zetten in thermische energie in de vorm van hete en koude lucht, grotendeels vergelijkbaar met een ijskast. De hitte wordt opgeslagen in gesmolten zout, de koude in een vat vloeibare antivries-oplossing.

Als er opnieuw stroom nodig is, wordt het hele proces omgekeerd: de hete en koude lucht creëren dan krachtige luchtstromen die een turbine aandrijven en zo weer stroom produceren. Het concept is op zich niet nieuw, maar Malta onderzoekt specifiek hoe het bij lagere temperaturen kan, zodat geen speciale materialen nodig zijn.

Goedkoper dan batterijen

Twee jaar theoretisch onderzoek zijn afgewerkt, en het bedrijf zoekt nu partners om de commerciële toepasbaarheid te testen. Als volgende stap wordt een prototype gebouwd van 1 megawatt.

Als de oplossing werkbaar blijkt, kan het een veel goedkopere optie worden dan batterij-opslag. De gebruikte materialen, waaronder gewoon staal, antivries en zout, zijn immers veel minder schaars dan bijvoorbeeld lithium in batterijen en daardoor goedkoper. Alphabet maakt zich ook sterk dat de technologie duizenden keren kan op- en ontladen en tot veertig jaar kan meegaan - veel langer dan batterijen.