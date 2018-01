Google start verkoop van audioboeken in België

Google maakte op zijn blog bekend dat het onder meer in ons land audioboeken zal verkopen. De internetgigant verwacht dat luisterboeken in de toekomst alleen maar aan populariteit zullen winnen. Mensen hebben namelijk niet altijd de tijd om zelf een boek te lezen, maar wel om er naar te luisteren terwijl ze de afwas doen of in de file staan.

Boeken delen met de familie

Google's audioboeken zijn beschikbaar voor Android, iOS en via het web. Als je bijvoorbeeld de Play Books-app voor je smartphone opent, wordt je meteen verwelkomd met een banner en een reeks aanbevelingen voor audioboeken. Eens je een los exemplaar hebt aangeschaft, verschijnt die in je persoonlijke bibliotheek, en vervolgens kan je het ook zonder meerprijs delen met je familieleden via de Google Play Family-dienst.

In de VS zal Play Books ook samenwerken met de Google Assistant, zodat je een timer kan instellen, en je letterlijk met een verhaal in slaap valt. Omdat Google's slimme assistent voorlopig nog niet bij ons beschikbaar is, zullen we nog even moeten wachten op die functie. De audioboeken zijn voorlopig ook alleen nog maar in het Engels te beluisteren.