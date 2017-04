Google stelt Android open voor concurrerende zoekdiensten in Rusland

Google zal smartphoneproducenten er niet langer toe verplichten Google-apps vooraf te installeren om toegang te krijgen tot de Playstore. De technologiegigant zal ook niet meer eisen dat hun zoekmachine de enige is dat vooraf geïnstalleerd is. Google zal binnen een paar maanden een nieuwe Chromewidget introduceren die de standaard zoekwidget van Google vervangt. Gebruikers in Rusland krijgen op die manier een nieuw keuzescherm voorgeschoteld om hun geprefereerde zoekmachine te selecteren.

De bal ging aan het rollen toen het Russische bedrijf Yandex - eigenaar van de gelijknamige concurrerende zoekmachine - in 2015 klacht neerlegde bij de FAS. De mededingingswaakhond kwam toen tot de conclusie dat Google inderdaad misbruik maakte van zijn dominante positie om te voorkomen dat rivaliserende software vooraf geïnstalleerd werd op Androidtoestellen. Het argument van Google was dat producenten steeds hun eigen versies van Android kunnen ontwikkelen of andere zelf gekozen apps installeren. Aanvankelijk aanvaardde het technologiebedrijf de uitspraak niet maar beiden zijn nu toch tot een akkoord gekomen met de goedkeuring van een Russische rechtbank. Volgens de overeenkomst moet de technologiereus 7,3 miljoen euro betalen.

"Vandaag is een belangrijke dag voor Russische consumenten. Google is ermee akkoord gegaan aanzienlijke stappen te ondernemen om zijn Androidplatform open te stellen in Rusland", zei Arkady Volozh, CEO van Yandex in een statement. "Miljoenen Russische Androidgebruikers zullen nu een keuze van zoekmachines aangeboden krijgen op hun mobiele toestellen".

Na de aankondiging van de overeenkomst schoten de Yandexaandelen met 7,2 procent omhoog. Het akkoord kan ook buiten Rusland grote gevolgen hebben. Andere landen voeren hun eigen onderzoek naar het vermeende machtsmisbruik van Google. Ook de Europese Unie onderzoekt of de technologiegigant misbruikt maakt van zijn dominante positie om zijn eigen apps en diensten voorop te stellen. Tegenover de EU argumenteert het bedrijf dat het zijn eigen apps en services vooraf installeert om competitief te blijven met andere rivaliserende platformen zoals bijvoorbeeld Apple.