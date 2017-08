Google-techniek ontdoet foto's van watermerk

Een watermerk bestaat vaak uit heel veel verschillende objecten, zoals lijnen en punten, om het verwijderen ervan zo moeilijk mogelijk te maken. In de praktijk is het effectief omdat het met de hand verwijderen van een watermerk zelfs voor professionals een behoorlijk tijdrovende klus is. Maar het wordt problematisch als hetzelfde watermerk op alle foto's van een bepaalde fotograaf of een fotobureau wordt gebruikt. Dan hoeft het slechts één keer 'gekraakt' te worden om vervolgens op grote schaal van alle foto's verwijderd te kunnen worden. En dat is precies wat Google nu heeft aangetoond met het algoritme.

Jezelf wapenen tegen het algoritme is redelijk eenvoudig, stelt Google. Door een watermerk op iedere foto een klein beetje van vorm te veranderen, wordt het voor het algoritme al onmogelijk om de watermerken te verwijderen zonder zichtbare resten achter te laten.

De ontwikkelaars hebben hun bevindingen in een rapport gedeeld.