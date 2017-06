Google toont geen vertrouwelijke medische informatie meer

Normaal heeft Google een hands-offbenadering als het aankomt op toezicht op het web. Het schrappen van de medische gegevens van privépersonen is daarom opvallend.

Google heeft de informatie die het verwijdert uit zijn zoekresultaten in een lijst op zijn beleidspagina staan. Donderdag voegde de website de regel "vertrouwelijke, persoonlijke medische gegevens van privépersonen" toe aan die lijst.

Geen commentaar

Een woordvoerder van Google heeft tegenover Bloomberg bevestigd dat de verandering geen gevolgen heeft voor adverteren in zijn zoekmachine. Ze weigerde verder commentaar te geven.

Google zette in het verleden al webpagina's met daarop persoonlijke financiële informatie zoals creditcardnummers en pagina's waarop auteursrechten worden geschonden op de lijst. In 2015 werd wraakporno daar aan toegevoegd. Het gaat hierbij om seksueel expliciete afbeeldingen die zonder toestemming zijn geüpload.

Foutje

Gezondheidsdossiers kunnen ook zonder toestemming online komen. Zo zette een laboratorium in India in december nog per ongeluk gegevens met gevoelige informatie zoals namen en hiv-testen van ruim 43.000 patiënten online. De bestanden kwamen ook terecht in de zoekresultaten van Google.

Onlangs paste Google ook al de sortering in de zoekresultaten aan om misleidende artikelen en nepnieuws te filteren, na kritiek dat het bedrijf dergelijke content in zijn resultaten promootte.