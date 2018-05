Google verandert haar nieuwsplatform

"Google News begrijpt voortaan de mensen, plaatsen en dingen die betrokken zijn bij een verhaal dat zich ontwikkelt", aldus de techgigant. Google wil het voor gebruikers makkelijker maken om op de hoogte te blijven van nieuws dat ze interesseert.

Dat doet het bedrijf onder meer onder de noemer For You, waar elke gebruiker vijf geselecteerde nieuwsverhalen kan vinden. "Hoe meer je de app gebruikt, hoe beter die wordt." Gebruikers kunnen aangeven over welke onderwerpen of van welke bron ze meer willen lezen.

Het vernieuwde Google News vervangt de Google Play Newsstand en de Google News & Weather app. Het uitrollen van het nieuwe Google News begon dinsdag, volgende week is het nieuwsplatform voor Android- en iOS-gebruikers in 127 landen beschikbaar. De browserversie is nu al beschikbaar.