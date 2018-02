'Google verkoopt evenveel smartphones in een jaar als Apple in een week'

Google bracht haar eerste Pixel-smartphone in oktober 2016 op de markt als antwoord op de nog steeds enorm populaire iPhone. Met een zeer krachtige camera, Google Assistant en een geoptimaliseerde versie van Android wilde het bedrijf de concurrentie aangaan met Apple.

Marktaandeel

Alhoewel de Pixel eerst heel positief onthaald werd, blijkt 16 maanden en een tweede versie later dat Google nog niet in haar opzet geslaagd is. Apple's marktaandeel blijft maar stijgen en op gebied van Android-smartphones heeft Samsung nog steeds een grote voorsprong op Google.

Die achterstand is misschien niet zo verwonderlijk. Google mag dan wel een enorm bekende naam zijn, op gebied van smartphones zijn ze nog relatief nieuw. Ook de beschikbaarheid van de Pixel kan wel eens meespelen in die lage verkoopcijfers. De Pixel 2 kan enkel via de Google Store gekocht worden en dat zelfs in slechts zes landen. België staat voorlopig nog niet op het lijstje van die landen. De iPhone en Galaxy liggen daarentegen in vrijwel elke elektronicawinkel.

In 2017 verdubbelde de Pixel-verkoop en zag Google haar markaandeel van 1.8 naar 2.8 procent stijgen in de Verenigde Staten. Over een eventuele derde versie van de Pixel houdt Google op dit moment nog de lippen nog stijf op elkaar, maar de kans is groot dat die er komt. Begin januari nam Google namelijk al een deel van HTC over voor 1.1 miljard dollar. HTC werkte al samen met Google aan de Pixel 2 en met die overname zette Google een stap om hun hardware nog meer zelfstandig te ontwikkelen.

Android P

Onlangs doken er ook verschillende geruchten op dat Google aan een nieuwe versie van Android werkt, deze zou de letter 'P' meekrijgen. Die versie zou meer gaan focussen op het design, om zo Apple-gebruikers over de streep te trekken. Daarom zouden ze ook de software optimaliseren voor inkepingen, zoals de iPhone X en de Essential Phone er nu al een hebben. Veel gebruikers speculeren nu dus al dat de volgende Pixel wel eens het design van de iPhone X zou kunnen navolgen.

Voor meer informatie over Android P en een eventuele Pixel 3 is het waarschijnlijk nog wachten tot Google's jaarlijkse conferentie, Google I/O op dinsdag 8 mei.