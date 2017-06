Google verkoopt haar robotafdeling aan SoftBank

Boston Dynamics, een spin-off van MIT, ontwikkelde oorspronkelijk robots voor potentieel militair gebruik. Die robots waren vaak gebaseerd op dieren of mensen. Google nam Boston Dynamics vier jaar geleden over, in een periode waarin de techgigant wel meerdere robotbedrijfjes opkocht. Daaronder ook het Japanse Schaft, dat zich focust op het ontwerp van tweevoetige robots.

Die koopzucht kwam er vooral onder invloed van Andy Rubin - de man achter het besturingssysteem Android. Een jaar later stapte Rubin op bij Google. Het techbedrijf begon te twijfelen of uit haar robotonderzoek wel een commercieel product kon voortkomen. Uiteindelijk zag Google er geen brood meer in. Al haar robotica werd ofwel verkocht, ofwel ondergebracht binnen het X-onderzoekslabo, dat aan geheime projecten werkt. Boston Dynamics en Schaft bleven nog even bestaan binnen Google X, tot ook zij vorig jaar door Alphabet in de uitverkoop werden gezet. Inussen bleef Boston Dynamics nieuwe robots lanceren, zoals de tweepotige Atlas en de wieltjesrobot Handle.

Vooral Toyota leek interesse te tonen in de robotafdeling. Nu blijkt echter een ander Japans bedrijf de twee robotbouwers binnen te halen: SoftBank Group.

Het oorspronkelijke telecomconcern investeerde de laatste jaren steeds meer in robotica. Zo nam SoftBank in 2012 het Franse bedrijf Aldebaran Robotics over. Daaruit ontwikkelde het een 'menselijke' zorgrobot, de intussen wereldwijd bekende Pepper. Nu heeft SoftBank aangekondigd Boston Dynamics over te nemen. Ook de overname van Schaft zit betrokken in de deal. Een overnamebedrag werd niet bekend gemaakt.

"Slimme robotica wordt de sleutel tot de volgende fase in de informatierevolutie" zei Masayoshi Son, de CEO van SoftBank. "Boston Dynamics is de wereldleider in geavanceerde robotdynamica. Ik ben blij dat SoftBank hen nu kan ondersteunen in het ontwerp van robots die ons leven gemakkelijker, veiliger en rijker zullen maken."

Son, de rijkste man van Japan, heeft wel vaker een goede kijk op technologische trends en slimme investeringen. SoftBank nam onlangs een VR-start-up over en maakte haar langetermijnsvisie duidelijk met een 300-jarenplan. Tot wat de robots van Boston Dynamics nú al in staat zijn, ziet er alvast indrukwekkend uit. Dat belooft voor over 300 jaar.