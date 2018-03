Google verkoopt restaurantgids Zagat

The Infatuation neemt Zagat over van Google. Hoeveel het betaalt voor die overname is niet bekend.

Zagat werd zeven jaar geleden overgenomen door Google. Dat gebeurde toen onder leiding van Marissa Mayer, die later ceo van Yahoo werd. Zagat kreeg in 2016 nog een nieuwe look en een app. De bedoeling was om de info van Zagat te integreren met Google Maps, maar het moest daarbij ook opboksen met de user generated content die gebruikers van Google zelf aanleveren.

The Infatuation is een bedrijf dat net zoals Zagat aanbevelingen van restaurants en bars doet. Het bedrijf bestaat zo'n negen jaar. Volgens de New York Times is het de bedoeling dat Zagat als apart merk blijft bestaan, maar mogelijk wordt de content wel geïntegreerd.