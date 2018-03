Google verwijdert honderd slechte advertenties per seconde

Google publiceert jaarlijks haar 'Bad Ads'- rapport met daarin de grootste dreigingen van het afgelopen jaar en een blik naar de toekomst van advertising op het internet. Ze willen hun advertentieplatform zo veilig mogelijk houden omdat advertenties voor een groot deel het world wide web betalen.

Adverteerders

In het beleid van Google zijn er telkens twee kanten aan het verhaal: de adverteerders en de uitgevers. Voor adverteerders stelt Google een advertentiebeleid op. Strookt de inhoud van een advertentie niet met dat beleid, dan laat Google de bewuste advertentie niet toe op haar platform.

In 2017 verwijderde Google in totaal 3,2 miljard slechte advertenties, zo'n 101 per seconde. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om zogenaamde 'Trick to Click'-advertenties, die gebruikers naar sites sturen met malware of hen proberen te overhalen om schadelijke software te installeren. Google beweert dat het die advertenties een halt kan toeroepen voor gebruikers er echt last van ondervonden.

Uitgevers

Naast het beschermen van gebruikers wil Google uiteraard hun adverteerders te vriend houden. Veel adverteerders hadden er problemen mee dat hun advertenties soms werden getoond op pagina's met content waar zij niet achter stonden.

Vroeger kon Google slechts een ding doen: advertenties voor die specifieke site uitschakelen. In mei 2017 kwam daar verandering in met de 'page-level enformcement'-technologie. Hierdoor kan Google ingrijpen door advertenties uit te schakelen op de bepaalde pagina die het uitgeversbeleid schaadt. Wanneer een nieuwssite bijvoorbeeld een artikel schrijft met daarin inhoud die het beleid overtreedt, kan Google gewoon de advertenties op dat artikel uitschakelen, terwijl de rest van de site nog steeds advertenties krijgt.

Zo kunnen ze uiteindelijk sneller te werk gaan en zijn zowel uitgevers en adverteerders beter beschermd. Een van de voornaamste doelen daarvan is ervoor zorgen dat uitgevers geen geld verdienen met ongewenste en controversiële content.

Volgens Google blijft het advertentielandschap steeds evolueren. Als Google's advertentiebeleid verandert, zullen oplichters al snel andere manieren vinden om hun scam te verspreiden. Doorheen 2017 breidde Google haar beleid al uit met 48 nieuwe regels, en ook naar 2018 zullen er nieuwe regels bijkomen.

Verbod op crypto-advertenties

Een van de aspecten waar het bedrijf op wil focussen in 2018 zijn advertenties voor 'ongereguleerde of speculatieve financiële producten'. Het gaat hier dan voornamelijk om binaire opties, cryptovaluta's en 'contracts for difference'. Daarom zal het vanaf juni verboden zijn om te adverteren voor deze producten.

Daarnaast updatete Google haar beleid in februari al voor kansspelen door de opkomst van alternatieve methode om te gokken met objecten die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Denk dan bijvoorbeeld aan het 'skin gambling' dat mogelijk is in bepaalde videospellen als Counter Strike: Global Offensive. Wie daarvoor wil adverteren zal eerst een certificaat moeten aanvragen bij Google.

Ten slotte wordt ook een nieuw certificeringsproces ingevoerd voor rehabilitatieklinieken die hun diensten willen aanbieden via advertenties. Google wil ervoor zorgen dat gebruikers in nood enkel met legitieme professionals in contact worden gesteld.