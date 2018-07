Google voegt AI-functies toe aan G Suite

G Suite is de professionele suite van Google, specifiek voor kantoorgebruik. Volgens Google bereikt de G Suite nu vier miljoen betalende bedrijven, maar met enkele updates hoopt het er meer te overtuigen.

Een van de nieuwe functies die nu wordt aangekondigd is alvast een tool die administrators moet helpen bij de cyberbeveiliging van hun bedrijf. Zo kan een admin bij een lek bijvoorbeeld schijven afsluiten, en gaan onderzoeken welke gebruikers geïnfecteerd werden, en of er informatie is vrijgegeven naar de buitenwereld. Interessant voor Europese bedrijven na GDPR is dat Google hen nu de mogelijkheid geeft zelf te kiezen waar hun data fysiek wordt opgeslagen.

De techgigant kondigt daarnaast ook functies aan voor mails in G Suite. De Smart Reply- en Smart Compose-functies, die al langer getest worden in Gmail, zullen nu ook worden geïntroduceerd in Hangouts Chat. Beide functies gebruiken machine learning om automatisch antwoorden op mailtjes op te stellen.

AI-grammatica

Voor Google Docs komt het bedrijf - voor het Engels althans - dan weer met een grammaticachecker. Die komt bovenop de bestaande spelchecker en werkt via een algoritme voor automatische vertalingen. De tool moet fouten herkennen terwijl je ze tikt, en kan correcties voorstellen. Gebruikers van het Early Adopter programma kunnen de tool al uitproberen.

"Onze aanpak voor het corrigeren van grammatica is gebaseerd op computervertalingen," vertelt David Thacker, Google's vicepresident voor G Suite product managment. "In vertalingen neem je bijvoorbeeld een tekst in het Frans en vertaal je die in het Engels. Onze aanpak voor grammatica is gelijkaardig. We nemen fout Engels en gebruiken onze technologie om dat te corrigeren en vertalen in juist Engels."