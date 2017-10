Google voert beveiliging op in Chrome

Google's web browser Chome heeft voor de Windows-versie enkele vernieuwde beveiligingsfeatures. Het gaat onder meer om betere detectie van 'hijacking', waarbij plug-ins of malware de gebruikersinstellingen aanpassen om bijvoorbeeld een andere homepagina te tonen. Chrome weet nu wanneer de instellingen aangepast zijn zonder toestemming en zal voorstellen om ze te herstellen.

Google Cleanup is dan weer specifiek gemaakt om uit te vissen of het programma dat je downloadt, niet gebundeld is met ander software. Bekendste voorbeeld hier is waarschijnlijk de meerderheid van de Flash updates, die bijna altijd worden aangeboden samen met een testversie van andere software waar niemand ooit om gevraagd heeft. Als Google denkt dat er ongevraagde software werd binnengehaald, zal Chrome aanbieden om die weer te verwijderen. De vernieuwde tool is makkelijker in gebruik, en onder de motorkap werkt Chrome samen met IT-securitybedrijf ESET. Google zegt er wel meteen bij dat niet alles door Chrome Cleanup zal worden tegengehouden. Alleen de programma's die in strijd zijn met Google's eigen Unwanted Software Policy kunnen weer verwijderd worden, waardoor de kans groot is dat je met die Flash update dus nog altijd extra moet uitkijken dat je alle 'aanbiedingen' uitvinkt.

Tot slot wordt ook de phishingdetectie geupdated met een voorspellingsmechanisme. De Safe Browsing functie, die waarschuwt voor phishing sites, zal nu proberen te voorspellen of een website gevaarlijk is, ook wanneer ze nog niet lang genoeg bestaat om al bekend te staan als phishing site. Volgens Google kan historische data uit zijn Safe Browsing feature het mogelijk maken om redelijk accuraat te voorspellen of een nieuwe site je gegevens wilt ophalen voor goede dan wel slechte doeleinden. 'Predictive phishing protection' zal in eerste instantie gebruikt worden om je Google account wachtwoord te beschermen.