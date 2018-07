Google voor 4,34 miljard euro beboet door EU

Google zou zijn dominante marktpositie met het mobiele besturingssysteem Android misbruiken om telefoonfabrikanten te dwingen om Google-apps zoals Google Search en de Chrome browser te installeren als ze het ook door Google gemaakte besturingssysteem met hun telefoons meeleveren. En dat is tegen de Europese regels, zo meldt Margrete Vestager op Twitter.

Met 4,34 miljard euro is deze boete bijna twee keer zo hoog als de vorige straf die Google van de EU kreeg. Een jaar geleden moest het al 2,4 miljard euro betalen vanwege marktmisbruik bij zoekresultaten rond onlineverkopen. Een Europese boete kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van het bedrijf. In dit geval komt het op ongeveer 5 procent uit.

Google: We zorgen voor meer keuze

In een eerste reactie laat Google weten dat het de mening van Europa niet deelt. De internetgigant zegt dan ook in beroep te gaan tegen de beslissing.

"Android heeft voor meer keuze gezorgd voor iedereen, niet minder. Een levendig ecosysteem, snelle innovatie en lagere prijzen zijn klassieke kenmerken van een robuuste concurrentie. We zullen in beroep gaan tegen het besluit van de Commissie." Aldus Google in een verklaring.