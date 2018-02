Google voorspelt vooraf vertragingen bij vluchten

Google Flights is een dienst van Google waarmee gebruikers vluchtinformatie kunnen raadplegen. In een blogpost heeft Google nieuwe functies aangekondigd voor Flights. De meest opmerkelijke is de mogelijkheid om te voorspellen of een vlucht al dan niet vertragingen zal oplopen, nog voor die officieel worden aangekondigd.

Google verklaart dat het voorspellingen kan maken aan de hand van gegevens over eerdere vluchten tussen twee bepaalde bestemmingen. Het bedrijf ontwikkelde machinelearning-algoritmes die de historiek van een vlucht nagaan, om vervolgens in geval van 80 procent zekerheid op vertraging, een melding te geven. Flights bepaalt daarbij ook hoelang een vlucht vertraging zal oplopen.

Maaltijd inbegrepen?

Een andere nieuwe functie die Google voorstelt, is alleen nog maar beschikbaar bij vluchten van American Airlines, Delta Airlines en United Airlines. Flights geeft voortaan meer informatie bij de goedkopere 'Basic Economy'-vluchten van die luchtvaartmaatschappijen.

Soms heerst er bij passagiers onduidelijkheid over wat er precies bij hun vlucht is inbegrepen. Daarom vermeldt Flights nu onder meer hoeveel bagage toegelaten is, en of er al dan niet tijdens de vlucht een maaltijd is voorzien. Google maakte nog niet duidelijk of die informatie binnenkort ook voor andere maatschappijen beschikbaar zal zijn.