Google voorziet schoolbussen in de VS van wifi en chromebooks

In sommige landelijk gelegen gebieden in de Verenigde Staten (VS) neemt de gemiddelde busrit naar school zo'n anderhalf uur tijd in beslag. Google wil dat middelbare scholieren die tijd nuttiger kunnen besteden en breidt daarvoor haar 'rijdende studeerruimtes'-project uit.

Google stelt dat sommige leerlingen in afgelegen gebieden thuis geen vaste internetverbinding hebben. Haar schoolbussen laten jongeren toe om aan taken te werken, of voor examens te blokken terwijl ze tijd op de bus spenderen. Naast wifi en Chromebooks, heeft het bedrijf ook toegankelijke tarieven voor mobiele data voorzien voor de scholieren. Het project wordt nu uitgerold in zestien districten, verspreid over twaalf verschillende staten in de VS. Google zegt niet hoeveel 'rijdende studieruimtes' er momenteel actief zijn. Eerder hield het bedrijf al kleinere testen met de bussen in North en South Carolina.

Naast de laptops en de wifi-router plaatst Google ook camera's in de bussen, zodat scholen vanop afstand toezicht kunnen houden. Het zou zes weken in beslag nemen om een bus om te bouwen tot een 'rijdende studeerruimte'. Volgens de zoekgigant krijgt elke bus daarnaast nog een medewerker die eventuele technische problemen kan verhelpen.

Het is opvallend dat Apple en Google steeds meer inzetten op het onderwijs. De nieuwe iPad van Apple die vorige week werd voorgesteld, draaide helemaal rond toepassingen voor studenten. Het bedrijf voorzag een speciale korting voor scholen.