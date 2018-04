Google werkt aan de opvolger van de sms

De sms, intussen 25 jaar oud, is al eventjes over z'n hoogtepunt heen en moet ieder jaar wat van z'n populariteit inboeten. Volgens cijfers van Imec verstuurde in 2017 nog 55,5 procent van de Vlamingen op dagelijkse basis sms'jes, vier procent minder dan het jaar ervoor. Daartegenover staat dat al 30,9 procent van de Vlamingen dagelijks WhatsApp gebruikt, een stijging van 6,4 procent. Daarmee heeft WhatsApp het dagelijks sms-gebruik nog niet ingehaald, maar de evolutie is duidelijk. De telecomproviders verdienen intussen meer met het verkopen van bundels voor mobiel internet dan met de bundel sms'jes die ze er meestal gratis bijgeven.

Als reactie daarop is de telecomindustrie al een kleine tien jaar bezig met de ontwikkeling van RCS. Dat staat voor 'Rich Communication Services', een communicatie-protocol dat de sms moet vervangen door een rijker berichtenplatform à la WhatsApp. Dat zoiets er nu nog altijd niet is, heeft onder meer te maken met onenigheid tussen de initiatiefnemers over hoe die berichtenstandaard er dan wel moest uitzien.

Maar daar komt binnenkort misschien verandering in, want het ziet er naar uit dat Google de telecomproviders nu toch op één lijn gekregen heeft. In de tien jaar dat de providers aan het nadenken waren over een opvolger van de sms, heeft Google meermaals geprobeerd om een eigen succesvolle berichtenapp uit te bouwen. Dat is keer op keer mislukt. Aan haar eerste poging, Google Talk, gaf het bedrijf vorig jaar het nekschot. Latere pogingen zijn ook nooit echt van de grond gekomen. Momenteel maakt 0,7 procent van de Vlamingen dagelijks gebruik van Google Allo en 0,3 procent van videochat Google Duo. Zo'n 1,1 procent gebruikt Google Hangouts, dat inmiddels werd omgevormd tot een zakelijke app, die de concurrentie moet aangaan met Slack.

Andere boeg

Intussen is men bij Google beginnen beseffen dat ze het over een andere boeg moeten gooien, willen ze alsnog een plaatsje veroveren in de drukbezette markt van communicatie-apps. Om de tegenaanval in te zetten rekent het technologiebedrijf nu op de steun van de telecomoperatoren. Volgens techsite The Verge is Google al enige tijd stilletjes bezig om hen te overtuigen om RCS-ondersteuning te bieden voor haar berichtenplatform 'Android Berichten'. Dat is sinds februari de nieuwe naam van 'Messenger voor Android', de app waarmee Android-gebruikers sms-berichten verzenden en ontvangen. Bij de meeste smartphone-merken is 'Android Berichten' al de vooraf geïnstalleerde standaard-app, behalve bij Samsung en Huawei.

Het is de bedoeling dat binnen deze standaard-app het nieuw, RCS-ondersteund platform 'Chat' verschijnt. Om daaraan te werken heeft Google het team dat Google Allo moest ontwikkelen opgeofferd, waardoor de verdere ontwikkeling van Google Allo momenteel 'on hold' staat.

Binnen Chat zal je, net als in andere berichtenapps, kunnen zien wanneer iemand jouw bericht ontvangt, zal je groepsgesprekken kunnen voeren, foto's in hoge resolutie kunnen versturen en dies meer. Krijg je zo een bericht, maar ondersteunt je provider de RCS-standaard niet, dan zal het bericht automatisch de opmaak verliezen en veranderen in een sms.

Volgens The Verge zouden de voorbije maanden de Amerikaanse providers AT&T en Verizon op de kar zijn gesprongen, waardoor al 55 operatoren ondersteuning bieden, waaronder ook Orange. Ook de andere Belgische telecomoperatoren hebben interesse. "We zijn hierover met Google en de andere Belgische operatoren in gesprek, maar zonder concrete engagementen vandaag. Dat zal ten vroegste iets voor in het midden van 2019 zijn", klinkt het bij Telenet.

Privacy

Het nieuwe berichtenplatform zal wel één groot nadeel hebben: het bevat, net als een sms-je, geen end-to-end-encryptie. Daar komt bij dat telecomproviders doorgaans minder bezwaren hebben om mee te werken met de inlichtingendiensten dan apps als WhatsApp, Signal of Telegram. Wie zeker wil zijn dat niemand kan meelezen, gebruikt dus nog altijd beter een van die laatste.