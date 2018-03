Google wil fabrikant van lichtveldcamera's overnemen voor 40 miljoen dollar

Volgens bronnen van de nieuwssite TechCrunch heeft Google haar zinnen gezet op Lytro, een bedrijf dat lichtveldtechnologie ontwikkelt. In tegenstelling tot andere camera's kunnen lichtveldcamera's het licht meten in vier dimensies.

Lichtveld-ambities

De camera's, ook wel 'plenoptische camera's' genoemd, zijn gemaakt met microlenzen die voor de beeldsensor werden geplaatst. Op die manier bepalen de toestellen niet alleen de positie en intensiteit van een lichtstraal, maar ook de richting van waaruit het licht komt. Bovendien bevatten opnames ook diepte-informatie waardoor ze geschikt zijn voor het schieten van 3D-beelden.

De technologie zou gebruikt kunnen worden om realistischere VR-toepassingen te maken, een idee waar Google wel in geïnteresseerd is. Onlangs experimenteerde het bedrijf zelf met lichtveld-technologie in een toepassing voor de HTC Vive-headset. Nu lijkt het erop dat Google grotere ambities heeft met de technologie.

Realistischere VR

Lichtveld-toepassingen zijn een verbetering ten opzichte van de huidige technologie, omdat ze op een realistischere manier met diepte omgaan. Als je bijvoorbeeld in een VR-omgeving vlak voor een object staat, en je beweegt je hoofd, zal het object heel duidelijk mee verschuiven. Een voorwerp dat verder van je verwijderd is, zal dan weer minder verschuiven.

Volgens de bronnen van TechCrunch spreken de twee bedrijven over een overnamebod van zo'n 40 miljoen dollar. Al is het nog onduidelijk hoe ver de onderhandeling momenteel al gevorderd zijn. Het is opvallend dat Rick Osterloh, hoofd van Google's hardware-divisie, al langer deel uitmaakt van de raad van bestuur van Lytro.