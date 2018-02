Google wil haar Assistant naar Chromebooks brengen

Op XDA Developers heeft een gebruiker opgemerkt dat Google in een nieuwe ChromeOS-update haar Google Assistant heeft toegevoegd. Hij deed de ontdekking naar eigen zeggen toen hij de basiscode voor de nieuwe ChromeOS-update bekeek. Uit screenshots van de code blijkt dat de Assistant standaard is uitgeschakeld, maar OEM's kunnen zelf beslissen om hem al dan niet te activeren op hun toestellen.

De Assistant kan op verschillende manieren worden geactiveerd. Enerzijds is er het zogenaamde 'hotword': 'Hey, Google!', maar fabrikanten kunnen de digitale butler zelfs aan een specifieke knop op het toetsenbord binden.

Als Google haar Assistant inderdaad op Chromebooks introduceert, wil dat zeggen dat ChromeOS in de toekomst nog meer zal gelijken op Android. Vandaag heeft Google ook al de Play Store uitgerold op verschillende modellen van Chromebooks. Daarmee kunnen gebruikers, net als op hun telefoon, Android apps draaien.

Het is niet de eerste keer dat Google aantoont dat het op zijn minst een implementatie van de functie in ChromeOS overweegt. In oktober voegde de fabrikant in de Google Home-app ondersteuning voor Chromebooks toe in het gedeelte 'Chat met je Assistant'.

Het is nog onduidelijk wanneer Chromebook gebruikers in ons land van de functie gebruik zullen kunnen maken. Voorlopig spreekt de slimme assistent van Google namelijk nog geen Nederlands of Frans.