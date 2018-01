Google wil iedereen zelf regionieuws laten delen met nieuwe prikbord-app

In de steden Oakland en Nashville gaan een beperkt aantal gebruikers aan de slag met een nieuwe Google-applicatie waarmee ze hyperlokale nieuwsberichten kunnen delen. Bulletin is letterlijk een prikbord-app, en de nieuwtjes die je deelt zijn dus alleen maar relevant voor lezers die dicht in de buurt van de feiten wonen.

Is er plots een boom omgevallen op de spoorweg vlakbij je woning? Een ideaal voorbeeld voor een verhaal dat met Bulletin kan worden gedeeld. lezers uit je buurt zouden op die manier sneller te weten kunnen komen dat het treinverkeer in de omgeving hoogstwaarschijnlijk voor de komende uren stilligt.

Prikbord-app

Google geeft nog maar weinig informatie vrij over hoe de app precies werkt. Maar op basis van enkele afbeeldingen die de zoekgigant in zijn aankondiging deelde, kan je al een aantal zaken afleiden.

Zo lijkt het erop dat je als gebruiker zelf smartphone-foto's aan de nieuwsberichten kan toevoegen. Verder is een 'vind-ik-leuk'-knop te zien, alsook een precieze locatie die gekoppeld is aan het nieuwsfeit. Google maakt in zijn aankondiging bovendien duidelijk dat gebruikers van de prikbord-app hun nieuwsberichten zullen kunnen delen via sociale media.

Google heeft nog niet bevestigd of, en wanneer, de testzone voor Bulletin zal worden uitgebreid.