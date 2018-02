Google wil levens redden door locatiedata te delen met hulpdiensten

Google denkt dat het per jaar zo'n 10.000 levens kan redden als het ambulancediensten automatisch kan inlichten over de locatiegegevens van een bellers. Vandaag delen de telecomoperatoren al geografische gegevens, maar volgens de internetreus is die data niet nauwkeurig genoeg.

Google testte daarom vorige maand in samenwerking met 50 noodoproepdiensten in de VS een nieuw systeem uit. Dat weet The Wall Street Journal. Android deelt daarbij haar preciezere locatiegegevens, en volgens de techgigant zijn de eerste resultaten positief. In 80 procent van de gevallen bleken locatiegegevens nauwkeuriger te zijn, vergeleken met data die door de providers werd gedeeld.

Taalbarrière

Jennisfer Estes, hoofd van de noodhulpdiensten in Loudon County, maakt het belang duidelijk van het project. "Deze inspanningen maken een groot verschil. Zeker als een beller moeilijk kan communiceren via de telefoon door bijvoorbeeld de taalbarrière."

Belangengroepen voeren al langer druk uit op Apple en Google om de locatiegegevens van gebruikers te delen bij noodgevallen. De iPhone-maker gaat voorlopig niet in op dergelijke verzoeken, maar Google wil wel meer experimenteren. Voorlopig is het nog niet bekend of Google haar testen zal uitbreiden.