Google wil meer verdienen aan zoekresultaten

In een gesprek met Reuters laat Daniel Alegre, President for Retail and Shopping bij Google, weten dat de techgigant een samenwerking aangaat met enkele grote Amerikaanse ketens zoals Costco, Walmart en Target. Omdat Google functioneert als tussenpersoon om mensen naar verkoop door te sturen, wil de zoekmachine nu ook een deel van die opbrengst verzilveren.

Het gaat hier echter niet om een 'pay per click'-systeem. Gewoon mensen doorsturen naar een site is niet voldoende, de aankoop moet ook effectief uitgevoerd worden. Google krijgt dus een aandeel van elke verkoop die tot stand na een klik via de zoekmachine. Ook staat dit verdienmodel los van de advertenties die verschillende retailers met het AdSense-programma via Google's diensten kunnen aanbieden.

Dit initiatief komt er na een analyse van de zoekkopdrachten van de afgelopen jaren. 'We zien steeds vaker dat mensen bij een image search de termen "waar kan ik dit kopen" toevoegen. De voorbije twee jaar stegen zulke mobiele zoekopdrachten met 85 procent,' aldus Algere.

Vaak eindigen die zoekopdrachten naar het kopen van een product in een aankoop via Amazon. Daar moet 'Google Shopping Actions', zoals de dienst heet, verandering in brengen. Dat gebeurt door producten van hun partners aan te bieden in de 'natuurlijke' zoekresultaten op zowel de gewone websearch, Google Assistant en zelfs in de resultaten van Google's smart speakers.

Daarnaast zullen ook de producten van Google's partners aangeboden worden via Google Express. Daardoor kunnen verschillende producten met één 'winkelmandje' aangekocht worden. Gebruikers hoeven dus voor een product op Walmart en een product op Target niet twee verschillende betalingen te doen, maar kunnen dat gewoon met Google Express in een keer aankopen. Volgens Google is dat gebruiksgemak namelijk een van de grote redenen waarom Amazon veruit de grootste speler op de e-commercemarkt is.