'Google zal Amazon uiteindelijk verslaan in de strijd om de slimme assistent'

Het hevigste - en misschien wel belangrijkste - gevecht in de technologiewereld woedt vandaag op het slagveld van de slimme persoonlijke assistenten. Spraakgedreven assistenten zoals Siri en Alexa raken stilaan ingeburgerd, maar het is de naamloze Google Assistant die het meeste aanspraak maakt op de kroon. Daar ben ik van overtuigd, en wel om drie redenen.

1. Technologie

Volgens mij heb je niet noodzakelijk de allerbeste technologie nodig om de strijd om het hart van de consument te winnen. Een technologie die een spraakinterface biedt die natuurlijk aanvoelt voor gebruikers, is wel een absolute must. De soms onopzettelijk hilarische antwoorden van Siri op normale vragen, bewijst dat zo'n interface bouwen niet zo eenvoudig is als het misschien lijkt.

Google heeft hier een concurrentieel voordeel. Jaren aan investeringen in R&D voor diensten zoals Google Translate en Maps werpen hun vruchten af. Voor die toepassingen bouwde Google al heel wat ervaring op met machine learning. Bovendien heeft het bedrijf jaren aan waardevolle feedback van gebruikers ter beschikking waarmee het zijn algoritmes kan verbeteren. Die troeven gaven Google al snel een voorsprong in de ontwikkeling van tools zoals de Natural Language Processors die de Google Assistant aandrijven.

Ze zorgden er zelfs voor dat Google zijn assistent een zekere notie van context kon meegeven. Dat wil zeggen dat je volgende vragen aan de Assistant kan stellen: "Hoe oud is Donald Trump? Hoe heet zijn vrouw? Hoe oud is zij?" Om die sequentie correct te beantwoorden, moet de technologie op een betrouwbare manier inzicht hebben in de context van de hele conversatie, aangezien de informatie die iedere individuele vraag bevat, niet volstaat om een antwoord te formuleren.

Google bewijst vandaag dat het beter om kan met die context awareness dan zijn concurrenten. Bovendien kan de Assistant herkennen wie er precies aan het woord is. Dat maakt volgens mij een belangrijk verschil. Ik denk dat persoonlijke assistenten in eerste instantie zullen doorbreken in veilige en vertrouwde omgevingen zoals de eigen woonst. Ze zullen bijgevolg gebruikt worden door het hele huishouden. Enkel wanneer mama, papa of dochterlief kunnen vragen om hun favoriete muziek, of het instellen van een herinnering, en de assistent de verwachte resultaten levert, kan je hem nuttig noemen.

Ook wat achterliggende kennis en diensten betreft, onderscheidt de Google Assistant zich van zijn concurrenten. Uit een pas gepubliceerde studie van marketingbureau Stone Temple blijkt dat de Assistant in een quiz met meer dan 5.000 verschillende vragen, vlot wint van Amazon Alexa en Microsoft Cortana, en zelfs significant beter presteert dan Siri.

2. Data

De kracht van een technologie is gebonden aan het volume, de diversiteit en de kwaliteit van gebruikersdata die de ontwikkelaar kan inzetten om zijn assistent te verbeteren. Google was in staat zijn diensten de afgelopen jaren sneller te verbeteren dan ooit tevoren, omdat ze nu eenmal meer gebruikt werden dan ooit. De feedback van de gebruikers zorgt ervoor dat Google de Assistant nog sneller kan upgraden, waardoor die nog populairder wordt, enzovoort...

De assistent heeft alle baat bij de beschikbaarheid van een zo heterogeen mogelijke set van gebruikersdata, afkomstig van zo veel mogelijk bronnen. Apple heeft hier voorlopig een handicap.

De assistent heeft alle baat bij de beschikbaarheid van een zo heterogeen mogelijke set van gebruikersdata, afkomstig van zo veel mogelijk bronnen. Apple heeft hier voorlopig een handicap. Het Apple-platform is immens populair in contrast met tien jaar geleden, maar vergeleken met Amazon en en Google, heeft Apple niet zo heel veel gebruikers die Mail, Maps of Calendar omarmen. Bovendien is de variatie in types applicaties die het bedrijf ter beschikking stelt kleiner, waardoor ook de variatie in gebruikersdata beperkter is. Tot slot zit Apple meer dan de anderen in met de privacy van zijn gebruikers. Dat is een lovenswaardig standpunt, maar het geeft de moreel flexibelere conculega's een groot voordeel. Zij kennen hun klanten beter, en dat is een niet te onderschatten voordeel voor wie een persoonlijke assistent wil bouwen.

3. Relevantie

Wie de assistent kan bouwen die het meest relevant is voor de eindgebruiker, zal als winnaar uit de bus komen. Gebruikers moeten het gevoel krijgen dat hun leven erop vooruit is gegaan met dank aan de assistent. Amazon Alexa heeft al een plek veroverd in vele smart home-omgevingen, en maakte zich op die manier nu al relevant bij tal van huishoudens. Amazon kan zich voorlopig de marktleider in de sector van digitale assistenten noemen. Ik denk echter dat het slechts een kwestie van tijd is vooraleer Google de achterstand inhaalt.

Tijdens de Google I/O ontwikkelaarsconferentie enkele dagen geleden zag ik dat het Google in ieder geval niet aan zelfvertrouwen ontbreekt. De focus op machine learning is groter dan ooit tevoren. Dat zorgt niet alleen voor snelle verbeteringen in Gmail en Google Maps, maar ook voor betere prestaties en een veel natuurlijker aanvoelende gebruikersinterface voor de Assistant.

Sommige verbeteringen zijn op z'n zachtst gezegd indrukwekkend. Om de Assistant toegankelijker te maken, voorziet Google verschillende stemmen. Die klinken bovendien een stuk menselijker en aangenamer dan vroeger. Dat hoeft niet te verrassen, gezien het talent dat Google laat aanrukken om de stemmen in te spreken. Niemand minder dan John Legend zal binnenkort langs de Google Assisant tegen je praten. Je kan de stem hier al in actie horen:

Verder probeert Google de omarming van de Assistant te versnellen met innovaties zoals voortgezette conversaties. Die vernieuwing zorgt ervoor dat je niet voor elke zin 'Hey Google' hoeft te zeggen om de Assistant te activeren. Multiple actions laten gebruikers dan weer toe om meerdere intenties in één ononderbroken vraag te stoppen. Die toevoeging illustreert hoe ver de taalinterface van Google intussen is gekomen, zelfs wanneer het om erg complexe taken gaat, zoals het herkennen van verschillende afzonderlijke instructies in één complexe zin.

Binnenkort kan je de Google Assistent wel erg 'menselijke' opdrachten toevertrouwen. In de I/O-keynote demonstreerde Google hoe de Assistant voor jou een telefonische afspraak bij de kapper kan maken, en zelfs kan omgaan met onverwachte antwoorden. Je kan het gesprek hier beluisteren:

De opname zou niet getrukeerd zijn. Als dat waar is, zijn we een stuk dichter bij de algemene omarming en absolute relevantie van spraakassistenten dan ik zelfs maar enkele maanden geleden voor mogelijk hield.

Kanttekening

Bij dit alles hoort een belangrijke nuance. De titanenstrijd tussen Amazon, Google, Apple en Microsoft wordt ver van ons Vlaamse taalgebied gevoerd. Het kennen en kunnen van de technologieën loopt bij ons traditioneel jaren achter, als de assistenten bij ons al beschikbaar zijn. Amazon laat België met Alexa bijvoorbeeld volledig links liggen, terwijl Cortana van Microsoft enkel in het Engels tegen je wil spreken.