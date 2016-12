Google zet zelfrijdende auto in apart bedrijf

Bij Google was het maken van de wagen tot nu toe een project van onderzoeksafdeling Google X. Die is er al meer dan zes jaar mee bezig. Vorig jaar vond al een grote test plaats, waarbij een prototype zonder stuur en zonder pedalen werd uitgeprobeerd op de openbare weg in de Texaanse stad Austin.

De aankondiging volgt op geruchten dat Google niet langer zou werken aan een eigen zelfrijdende auto en in plaats daarvan zou samenwerken met traditionele autofabrikanten om samen voertuigen te bouwen. Wat betreft zelfrijdende auto's is sprake van grote concurrentie. Ook technologiebedrijven als Apple en Uber en autobouwers als General Motors en Tesla zijn ermee bezig. (Belga)