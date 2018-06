Google zou samenwerking met Pentagon stopzetten

Het controversiële Project Maven zal geen vervolg krijgen. Diane Greene, de CEO van Google Cloud, heeft aan haar medewerkers verteld dat er geen nieuwe projecten volgen nadat het contract afloopt in maart van volgend jaar. Dat schrijft Gizmodo.

Project Maven is een programma waarbij Google samenwerkt met het Amerikaanse leger om dronebeelden uit conflictgebieden te analyseren. Vorige maand kwam daar al protest tegen door een groep Google-medewerkers, die vonden dat het programma niet in lijn was met de waarden van het bedrijf. Een petitie die daarop werd uitgeschreven, werd ondertekend door een vierduizendtal medewerkers. Zij vreesden onder meer dat dit een eerste stap is richting artificiële intelligentie met het doel te doden.

Hoewel Google de belangrijkheid van het contract altijd heeft geminimaliseerd, wordt het wel gezien als een belangrijke aanloop om meer lucratieve contracten bij de overheid te veroveren. Volgens Google is het contract 9 miljoen dollar waard - peanuts voor het bedrijf - en doet het niet veel meer dan openbron software leveren aan het leger.

Uit mails die werden ingekeken door de New York Times en Gizmodo, bleek echter dat de Google top enthousiast was over de mogelijkheden die het contract hen kon bieden. Het project zou Google ook versneld de nodige beveiligingstoegang geven die nodig is om gevoelige overheidsdata in de cloud op te slaan. Wel bleek uit dezelfde mails ook dat zij zich zorgen maakten over hun reputatie, als het contract naar buiten zou komen.

Dat vermoeden is juist gebleken. Google zou het contract nu niet meer verlengen. Het bedrijf zou ook nieuwe ethische regels over het gebruik van zijn AI naar buiten brengen.