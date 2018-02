Google zou werken aan gamestreamingdienst

Het idee van een streamingdienst voor games is niet nieuw. Bedrijven als Sony, Nvidia en zelfs Proximus hebben al met het concept gespeeld, en met steeds grotere internetsnelheden zou het ook werkbaar worden. Bij zo'n streamingdienst moeten gamers het spel niet meer helemaal downloaden. Ze streamen de hele handel vanuit de cloud. Sony heeft zo'n diens al aan de praat gekregen met, PS Now. Daarmee kan je games over het internet streamen naar een pc of PS4.

Google zou nu hetzelfde willen proberen voor alle toestellen die compatibel zijn met de Chromecast streamer. Er zijn ook geruchten over een eigen Google home console. Dat schrijft techsite The Information. Die zegt er meteen bij dat de release van de dienst, 'Yeti', gepland was voor eind 2017, maar dat die om onduidelijke reden werd uitgesteld. Google zou met deze dienst games hosten op eigen servers en alle grafische data naar de klant sturen, zodat die veel minder computerkracht nodig heeft om een spel te spelen (maar wel een erg stevige internetverbinding).

De techgigant heeft al eerder speltoestellen ontwikkeld en weer afgevoerd. De Nexus Player, Google's poging om een settop-box te maken voor Android TV, kwam bijvoorbeeld met game controllers, maar kon hardwaregewijs de grotere gametitels niet aan. Met deze nieuwe dienst zouden ook de zwaardere games tot op een smart tv moeten geraken.