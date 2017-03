GoPro schrapt weer vijfde van personeel

De aankondiging komt er nadat het bedrijf voorspellingen over zijn inkomsten voor het eerste kwartaal publiceerde. Daarin verwacht het winst te maken. De ontslagronde komt bovenop honderd ontslagen in januari vorig jaar, en nog eens tweehonderd ontslagen afgelopen november. GoPro telde eind vorig jaar bijna 1600 werknemers. Daarvan verdwijnt door de nieuwe ontslagronde dus bijna een vijfde. Daardoor zouden de kosten ook met ongeveer die marge moeten dalen. "We willen dat GoPro's financiële plaatje even sterk is als onze producten en ons merk," zegt Nick Woodman, ceo van GoPro daarover in een mededeling.

GoPro kampt met zware concurrentie van goedkope camera's uit Azië. In de afgelopen maanden kwam het bedrijf daarbij met tegenvallende kwartaalresultaten, moest zijn eerste drone, de Karma, worden teruggeroepen en stond de omzet onder druk door productieproblemen. Het nieuws werd alvast positief onthaald door investeerders. GoPro's aandelen stegen met zo'n tien procent net na de aankondiging. Volgens nieuwssite Forbes zouden de ontslagen vooral vallen in de virtual reality- en uitzenddepartementen van het bedrijf. Daarmee zou GoPro de focus houden op zijn camera's en de drone.