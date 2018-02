'GPU-markt krimpt ondanks populariteit crypto-mining'

Hoewel de prijs van krachtige videokaarten de hoogte in gaat dankzij de populariteit van crypto-mining, was 2017 een mager jaar voor de wereldwijde verkoop van GPU's. Een onderzoeksrapport van het marktanalysebureau Jon Peddie Research (JPR), onthult dat er vorig jaar 4,8 procent minder grafische chips voor desktops en laptops zijn verkocht vergeleken met een jaar eerder.

AMD zag haar marktaandeel vorig jaar met 8,1 procent toenemen naar 14,4 procent, terwijl concurrenten Intel en Nvidia elk verliezen. Nvidia daalde met 6 procent naar 17,5 procent, en Intel daalde met 2 procent naar 68,1 procent.

High-end Stormloop

Ondanks die magere cijfers, was 2017 tegelijkertijd ook het jaar waarin het delven van cryptomunten doorbrak. Vorig jaar zouden crypto-miners in totaal 776 miljoen dollar hebben uitgegeven aan grafische chips. De prijs van high-end videokaarten ging ook de hoogte in door die toenemende vraag. In Duitsland was de stormloop zo groot dat Nvidia aan verdelers heeft gevraagd om gamers voorrang te geven op crypto-miners.

Toch denkt JPR dat de vraag van crypto-minder ondertussen haar hoogtepunt heeft bereikt. "We verwachten dat de vraag van 'miners' zal dalen, omwille van de prijsverhogingen. Gamers kunnen trouwens die meerprijs deels compenseren door zelf cryptomunten te delven als ze niet spelen", zo luidt een reactie van JPR.