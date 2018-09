Grafeen heeft onverwachte eigenschap: gevoelig voor lage dosis licht

Grafeen wordt beschouwd als één van de belangrijkste nieuwe materialen van de 21ste eeuw dat voor allerlei toepassingen kan gebruikt worden, gaande van aanraakbeeldschermen tot zonnecellen. De brede toepasbaarheid is vooral te danken aan de unieke elektrische en optische eigenschappen van de stof.

Zogenaamde golflengte-conversie bij grafeen was al eerder bekend: de stof kan licht van kleur doen veranderen. Vermeulen en haar onderzoeksteam ontdekten daar echter een zeer onverwachte eigenschap bij op: de stof blijkt dat efficiënter te doen voor een lage dosis licht dan voor een hoge dosis. Dat contra-intuïtieve gedrag is het gevolg van zeer ongebruikelijke fysische fenomenen in het grafeen.

De ontdekking kan onder andere gebruikt worden voor het ontwikkelen van compacte lichtbronnen die een brede waaier aan kleuren uitstralen. Dat type lichtbron kan bijvoorbeeld diabetespatiënten helpen hun glucosespiegel pijnloos te meten door licht op de bloedvaten te schijnen, in plaats van het traditionele bloedprikken.

Het onderzoek van de VUB-onderzoeksgroep B-PHOT Brussels Photonics, dat gevoerd werd samen met wetenschappers uit Polen en China, is gepubliceerd in Nature Communications.