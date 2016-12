Grenscontrole VS vraagt je social media accounts

Wie naar de Verenigde Staten vliegt zonder visum, bijvoorbeeld voor zakenreizen of als toerist, moet al langer het ESTA-formulier invullen. Daarin moet je, onder meer, aanvinken of je ooit bij terroristische aanslagen betrokken was. Het formulier is ogenschijnlijk bedoeld om mogelijk gevaarlijke individuen de toegang tot het land te ontzeggen. Sinds deze week heeft de overheid daar nu nog een extra 'optionele' vraag aan toegevoegd. Wie het formulier online invult krijgt het verzoek om informatie in te geven over zijn of haar 'online aanwezigheid'. Er is plek voor je Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn en Youtube, waarbij je je accountnaam kan invoeren.

Net als de rest van ESTA is het een poging om terroristen de pas af te snijden, maar het is er wel eentje die op veel kritiek komt te staan van privacy-organisaties, en van bedrijven als Facebook, Google en Twitter zelf. Zij vrezen voor de vrijheid van meningsuiting en geven aan dat dit privacy- en veiligheidsrisico's kan opleveren voor internationale bezoekers.

"Er zijn maar weinig regels over hoe die informatie wordt verzameld en wie er allemaal toegang toe krijgt,' zegt Michael W. Macleod-Ball van American Civil Liberties Union aan nieuwssite Politico. Hij voegt eraan toe dat voor veel mensen sociale media enorm persoonlijk zijn, en dat er erg veel informatie over bijvoorbeeld religie en politieke standpunten uit kan worden afgeleid. Da's een inbreuk op de privacy, en misschien wel persoonlijke veiligheid, van de bezoeker, maar waarschijnlijk ook net de reden waarom de Amerikaanse overheid die accounts in handen wilt krijgen.

En hoewel de vraag momenteel 'vrijwillig' te beantwoorden is, en bezoekers de toegang niet geweigerd worden als ze het niet invullen, is de kans klein dat dat ook zo zal overkomen. De hele grensprocedure om de Verenigde Staten binnen te komen is op zich al lang en intimiderend, dus veel mensen zullen waarschijnlijk gewoon braafjes het hele formulier invullen en zo hun gegevens te grabbel gooien, denkt hij.