Grenscontrole VS wil nu ook Facebookwachtwoorden

In december meldden we al dat het ESTA-formulier, dat Belgische reizigers moeten invullen om de Verenigde Staten binnen te mogen, nu een vakje heeft waarin je je sociale media accounts 'kan' invullen. De net benoemde Secretary voor Homeland Security John Kelly wil nu nog een stapje verder gaan. "We willen in hun sociale media geraken, met wachtwoorden. Wat doe je, wat zeg je?" vertelde hij aan het House Homeland Security Committee. "Als ze niet meewerken, komen ze er niet in."

Die 'ze' zijn in de eerste plaats bezoekers uit de zeven landen die enkele weken terug de toegang tot de VS werden ontzegd, en dan weer door een rechter werden toegelaten. De verse president van de Verenigde Staten, Donald Trump, heeft van het afsluiten van de grenzen een van zijn speerpunten gemaakt. Zo stelde hij een week na zijn aanstelling een felbesproken lijst op van zeven landen, waarvan de inwoners de VS niet meer binnen mogen, de zogeheten 'moslimban'. Die word ondertussen aangevochten voor de rechtbank, met ondersteuning van een honderdtal grote bedrijven, waaronder techreuzen als Microsoft en Google.

Voorlopig is de nieuwe maatregel dus nog een ideetje en het zal nog even duren vooraleer Homeland Security ook de tijd gaat nemen om zich in andermans sociale media te neuzen. Het is trouwens niet het enige idee dat John Kelly uitsprak. Een ander zou zijn om financiële gegevens van bezoekers op te vragen.