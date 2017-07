Griekenland arresteert Russische Bitcoinwitwasser op vraag van VS

Het gaat om de 38-jarige Alexander Vinnik. De transacties van de man werden al meer dan een jaar werd gevolgd door de Amerikaanse autoriteiten die de Griekse politiediensten vervolgens informeerden waarna afgelopen dinsdag een arrestatie volgde.

Vinnik zou volgens de VS betrokken zijn bij het witwassen van geld, het faciliteren van drugstransport en identiteitsdiefstal. Daarbij zou hij ook beheerder zijn geweest van de bitcoinexchange BTC-e, waar hij verschillende accounts had wat hem de mogelijkheid gaf om vlot Bitcoins te verschuiven of in te wisselen.

In de uitgebreide verklaring van de Amerikaanse openbaar aanklager staat dat Vinnik ook geld heeft ontvangen afkomstig uit de hack van Mr. Gox, om het vervolgens wit te wassen. Over die bitcoinexchange kwam in 2014 aan het licht dat ze werd gehackt en beroofd waarna het platform plots de deuren sloot.

Al lijkt de hoofdfocus op BTC-e te liggen dat volgens de Amerikaanse autoriteiten een Bulgaars bedrijf zou zijn dat onder de Cypriotische wetten opereert vanuit de Seychellen met websites geregistreerd via lege dochterbedrijven in Singapore, de Maagdeneilanden, Frankrijk en Nieuw-Zeeland.

Het platform zou daarbij 'aanzienlijk veel' zaken hebben gedaan in de VS, zonder dat het geregistreerd stond als financiële dienstverlener en dat het geen anti-witwasprocessen hanteerde. Vinnik zelf wordt formeel beschuldigd van financiële dienstverlening zonder licentie, het samenzweren om geld wit te wassen, geld witwassen en onwettige financiële transacties. Samen goed voor een maximumstraf van 55 jaar en geldboetes.