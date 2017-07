Groei televisieklanten bij Orange vertraagt

Is de liefde voor televisie van Orange al aan het afnemen? De telecomoperator wist in het voorbije kwartaal 14.500 extra klanten te lokken voor zijn bundel Orange Love, met digitale televisie en vast internet. Dat zijn er bijna 2.000 minder dan in het voorgaande kwartaal. Analisten hadden gerekend op 18.000 bijkomende klanten.