Groen licht voor een vierde speler op de telecommarkt

De regeringspartijen raakten het maandagnacht eens over de mogelijkheid om een vierde speler op de telecommarkt toe te laten, naast Proximus, Orange en Telenet. Daarmee haalt bevoegd minister Alexander De Croo (Open Vld) zijn slag thuis. Hij lanceerde vorige maand het voorstel om bij de veiling van de mobiele frequenties een deel te reserveren voor een nieuwe operator.

Eind volgend jaar worden de frequenties voor een periode van twintig jaar geveild. Naast de bestaande mobiele frequenties (900 MHz , 1800 MHz, 2100 MHz), waarvan de licenties in maart 2021 aflopen, zullen ook drie nieuwe frequenties worden geveild (700 MHz, 1400 Mhz, 3600 MHz), voornamelijk voor het gebruik van 5G vanaf 2020. Een gedeelte van dat spectrum zal nu voorbehouden worden voor een nieuwkomer. Die regeringsbeslissing maakt deel van een breder akkoord over de begroting.

Hoe gunstig zijn de voorwaarden voor de nieuwe speler?

Een mobiel netwerk opbouwen vergt forse investeringen in infrastructuur, omdat klanten overal dekking moeten hebben. Om de nieuwe operator te helpen lanceren, zal die tijdelijk de al bestaande infrastructuur van zijn concurrenten kunnen gebruiken. Van zodra de nieuwe speler 20 procent dekking biedt - bijvoorbeeld in de grote steden - zal de 'nationale roaming' gelden. Dat wil zeggen dat de operator de bestaande netwerken van Telenet, Proximus en Orange kan gebruiken om klanten over heel België te bereiken. Pas na acht jaar moet de telecomspeler een dekking van 99.8 procent aanbieden. Proximus noemt die voorwaarden in een reactie 'discriminerend'. "Zo is het ook in andere landen gegaan", klinkt het bij de regering.

Voor de andere telecomspelers worden de dekkingsverplichtingen daarentegen verstrengd. Vandaag moeten de operatoren 98 procent van de bevolking coveren. Dat moet vanaf 2021 99,5 procent zijn en na 6 jaar 99,8 procent. Bovendien geldt er voortaan ook een dekkingsverplichting langs de belangrijkste spoorlijnen. "Dat biedt op termijn de mogelijk om wifi in de trein aan te bieden", aldus De Croo.

Wat zijn de gevolgen van een vierde operator?

De nieuwe speler zou moeten leiden tot meer concurrentie, meer datagebruik en lagere prijzen. De Croo liet telecomregulator BIPT recent een studie uitvoeren naar de gevolgen van het toelaten van een vierde speler op de Belgische telecommarkt. Daaruit bleek dat de prijzen voor mobiele telefonie en datagebruik sterk zouden dalen. "Op basis van enkele ervaringen in het buitenland mogen we aannemen dat de prijzen, zeker in een eerste fase, sterk gaan dalen", klonk het. Die nieuwe spelers komen bovendien vaak met nieuwe prijsformules en diensten, "waardoor ook bestaande operatoren zich aanpassen".

De Croo verwees in de persconferentie naar Nederland en Italië, waar ook een extra speler de telecommarkt kon betreden. "Als we hier een gelijkaardige prijsdaling als in die landen zouden meemaken, dan betekent dat een jaarlijkse besparing van 200 euro per gezin. Hiermee organiseren we dus een bijkomende taxshift", aldus de minister.

"Dit zal inderdaad de prijzen voor de consument op korte termijn doen dalen, maar zal ook onmiddellijk gevolgen hebben voor de kwaliteit van het netwerk en de winstgevendheid van de sector", reageert Proximus op de beslissing. "Dit zal onvermijdelijk de netwerkinvesteringen en de tewerkstelling in de Belgische telecomsector onder druk zetten". Eerder had ook technologiefederatie Agoria, die de belangen van Proximus, Orange en Telenet behartigt, gewaarschuwd voor tragere netwerken, massale afvloeiingen en lagere staatsinkomsten.

Komt die vierde operator er nu zeker?

De regering legt niet op dat een vierde operator haar intrede doet, het schept enkel de mogelijkheid. Uiteraard moet er eerst nog een operator bereid gevonden worden om de concurrentie met de bestaande telecomspelers in België aan te gaan.

Volgens het BIPT is er interesse, maar namen noemt de Belgische telecomregulator niet. Het Franse Iliad, dat onlangs nog succesvol een lowcostaanbod lanceerde in Italië, wordt her en der genoemd. Gevraagd of het bedrijf interesse heeft om actief te worden in België, zegt een woordvoerster van Iliad "geen enkele commentaar" te willen geven.