'Groene energie goedkoper dan fossiele brandstoffen tegen 2020'

In haar rapport stelt IRENA dat fossiele brandstoffen binnen twee jaar tijd voor het eerst duurder zullen zijn dan de groene alternatieven. Als reden daarvoor wijst de organisatie heel duidelijk richting China. Het land zou het afgelopen jaar grote investeringen in technologieën voor hernieuwbare energie hebben gedaan.

In 2017 verhoogden de Chinezen hun capaciteit aan zonne-energie met 52,83 Gigawatt, wat het land op een totaal van 130,25 Gigawatt bracht. Mede door de Chinezen daalde daardoor volgens IRENA de gemiddelde energieprijs van zonne-energie vorig jaar van 43 dollarcent per watt naar 30 dollarcent per watt.

Chinese invloeden

Volgens de internationale energiebeweging doen zich momenteel dezelfde tendensen voor met onder meer waterenergie. De reden waarom China vorig jaar zo'n influencer was voor de prijzen van hernieuwbare energie, zou onder meer liggen bij de grootschaligheid van de Chinese investeringen. Daarnaast zou het land als wereldmacht ook een grote politieke invloed uitoefenen op het energiebeleid van andere landen.

Het rapport van IRMA stelde ook nog vast dat er momenteel gelijkaardige Chinese invloeden op het gebied van elektrische wagens meespelen. China heeft vorig jaar nog zijn hoeveelheid oplaadpalen met 51 procent uitgebreid.