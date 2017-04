Groepsdruk lokt jongeren naar cybermisdaad

De voldoening van het oplossen van een probleem, de waardering van vrienden en een soort sociale status, daar is het cybercriminelen in de eerste plaats om te doen. Dat concludeert de Britse National Crime Agency. De onderzoekers spraken voor hun rapport met cybercriminelen en mensen die op de drempel van de misdaad stonden. Vooral voor jongere hackers is de financiële kant zelden een prioriteit. Een veroordeelde zei: ''Het maakte me populair, ik genoot van dat gevoel, ik bewonderde de gebruikers met de beste reputaties''.

Jongeren, zo blijkt, startten met cybercrime omdat ze vonden dat het 'cool' was. Sommigen beginnen op cheat-sites en modding-forums. Van daaruit komen ze terecht bij hacking-forums. DDoS-diensten en trojans zijn tegenwoordig gemakkelijk beschikbaar en heel toegankelijk, wat de drempel verlaagt.

Cybercriminelen komen uit het hele land en van alle achtergronden, maar ze blijken aanzienlijk jonger dan andere criminelen. De gemiddelde cybercrime-verdachte was in 2015 slechts 17 jaar oud. Bij drugszaken was de gemiddelde leeftijd 37, bij fraude 39. Volgens de onderzoekers stappen cybercriminelen niet snel over naar andere vormen van misdaad.