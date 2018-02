Groot-Brittannië en de VS beschuldigen Rusland van wereldwijde NotPetya-aanval

De Britse en de Amerikaanse regering zijn ervan overtuigd dat de Russische autoriteiten, en dan specifiek het Russische leger, aan de basis liggen van de wereldwijde NotPetya-cyberaanval. De actie was volgens het Witte Huis bedoeld om een tik uit te delen aan Oekraïne. Een regeringswoordvoerster noemde het gebruik van de ransomware "roekeloos" en stelde het Kremlin "internationale consequenties" in het vooruitzicht.

Vorig jaar kregen bedrijven en overheidsinstellingen te maken met een grootschalige ransomware-aanval die hun systemen ontoegankelijk maakte. Het epicentrum van de aanval bevond zich in Oekraïne, maar ook Belgische bedrijven werden getroffen. NotPetya maakte gebruik van dezelfde kwetsbaarheid die ook de eerdere WannaCry-aanvaal wist uit te buiten: een lek in verouderde en niet geüpdatete Windows-systemen van bedrijven.

'ongegrond en zonder bewijzen'

Groot Brittannië beschuldigde Rusland donderdag al. Het Witte Huis wilde op hetzelfde moment als Londen met een verklaring komen, maar de bloedige schietpartij op een school in Florida zorgde echter voor vertraging.

Het Kremlin heeft al gereageerd op de beschuldigingen. De Russen ontkennen "categoriek" dat Moskou achter NotPetya zat. "Dit is niets anders dan een voortzetting van een Russofobe campagne", aldus Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. Hij noemt de verklaringen "ongegrond en zonder bewijzen".

Het is niet de eerste keer dat Rusland onder vuur ligt voor cybermisdrijven. Vorig jaar raakte bekend dat berichten uit Rusland op sociale media de verkiezingen is de VS probeerden te beïnvloeden. Verder kreeg ook het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky al meermaals beschuldigen voor spionage te verwerken.