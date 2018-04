Groot-Brittannië overweegt eigen satellietnavigatie

Galileo moet het Europese antwoord worden op het Amerikaanse GPS-systeem. Oorspronkelijk was het hoofdkwartier van Galileo in Londen gevestigd, maar de locatie werd naar Madrid verplaatst. België had er zich ook kandidaat voor gesteld.

De Financial Times meldt dat Groot-Brittannië het geld terug wil dat het al heeft meebetaald aan het Galileo-project dat bij elkaar 10 miljard euro kost. Londen heeft ongeveer 1,4 miljard geïnvesteerd.

De Europese Commissie is al begonnen met het uitsluiten van Britse bedrijven en Groot-Brittannië van bepaalde informatie. Volgens de Britse minister van Handel, Greg Clark, bedreigt dat de samenwerking op het gebied van veiligheid.