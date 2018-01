Groot IBM en 'klein' NRB gaan samen in de cloud

Data News vernam dat de twee bedrijven een samenwerking hebben afgesloten. Het gaat niet om een verkoop of een joint-venture, wel om een preferred partnership rond infrastructuur en cloudoplossingen. Dat zeggen meerdere mensen met kennis van de deal.

"Het is een servicecontract waar beide bedrijven volledig onafhankelijk blijven, er hangen geen structurele beslissingen aan vast," klinkt het. NRB kan naast haar lokale clouddiensten in haar eigen datacenter dankzij IBM ook publieke cloudoplossingen aanbieden. Daar komen ook de cognitieve technologieën van IBM bij. Kortom: NRB kan haar klanten de power van een multinational aanbieden.

IBM zou volgens een andere bron al langer NRB in de gaten hebben, onder meer omwille van de mainframeklanten van het bedrijf. Toch is het een samenwerking zonder verplichtingen. "We blijven technologie-agnostisch," klinkt het. Klanten waar een cloud van Microsoft of AWS, de twee andere zwaargewichten in de markt, beter past, hangen dus niet vast aan IBM.

Mainframe

NRB wil met de deal haar huidige klantenbasis beter bedienen. Dat zijn enerzijds overheidsspelers (lokaal tot federaal), anderzijds grote bedrijven in (en rond) België in onder meer finance & insurance, utilities, industrie en healthcare. De bedoeling is dat de samenwerking tegen midden dit jaar effectief in werking treedt.

Binnen NRB is er daarbij flink wat enthousiasme rond de klanten die nog met mainframes werken. "NRB heeft veel klanten die nog steunen op mainframeoplossingen en met de steun die het van IBM krijgt, kan het de technologietransfer beter faciliteren."

NRB en IBM België in cijfers

De NRB Groep, met hoofdzetel in Herstal, is met zo'n tweeduizend medewerkers een grote Belgische ict-speler, maar weliswaar klein ten opzichte van IBM. Het biedt onder meer consulting, software, managed staffing en cloud & infrastructure aan. Naast NRB zelf bevat de groep ook Xperthis (ziekenhuissoftware en elektronisch patiëntendossier), Civadis (ICT voor Waalse en Brusselse overheden), Cevi en Logins (ICT voor Vlaamse lokale overheden) en Afelio, dat zich toelegt op web- en mobiele apps.

De groep haalde in 2016 (de meest recente jaarcijfers) een omzet van 317 miljoen euro en rondde dat jaar ook de overname van Trasys af. Sinds 1 oktober 2016 wordt het bedrijf geleid door Pascal Laffineur. IBM haalde in datzelfde jaar volgens cijfers van Trends Top een omzet van 542 miljoen euro en telde net geen 1.400 voltijdse medewerkers.

NRB is zelf voor 68 procent in handen van verzekeraar Ethias, dat op haar beurt in handen is van de Vlaamse, Waalse en federale overheid (elk 25%). Het resterende kwart is verdeeld onder lokale overheden.