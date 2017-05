Grootste bitcoinbeurs Coinbase ondervindt storingen door bitcoinboom

De virtuele munt bitcoin scheert hoge toppen. Eerder werd een bitcoin meer dan tweeduizend dollar waard. De prijs steeg verder tot een nieuw record van 2805 dollar, momenteel is de waarde gestabiliseerd op 2505 dollar. Dit alles zou goed nieuws moeten zijn voor online bitcoinbeurzen als Coinbase maar het bleek voor het bedrijf onmogelijk alle aanvragen te verwerken.

De problemen met Coinbase lijken ondertussen grotendeels verholpen. Coinbase is actief in meer dan 32 landen. Het bedrijf heeft meer dan 117 miljoen dollar aan investeringen opgehaald van investeerders zoals de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ en Union Square Ventures, een van de grootste durfkapitaalverstrekkers ter wereld.

De prijs van een bitcoin is meer dan verdubbeld in het voorbije jaar. De lijst van nationale overheden die de bitcoin erkennen als officieel betaalmiddel wordt alsmaar langer. Enkele dagen geleden werd ook een overeenkomst bekendgemaakt door de Digital Currency Group om de transactiecapaciteit van het bitcoinnetwerk te vergroten. De Digital Currency Group is een investeringsfonds dat zich toelegt op de markt van digitale valuta. Volgens hen steunen 56 bedrijven in 21 landen en 83 procent van de bitcoinminers (bedrijven die bitcoins maken en hiervoor betaald worden in dezelfde munteenheid) het nieuwe akkoord. Die uitbreiding is noodzakelijk omdat het huidige netwerk de transacties amper kan verwerken. Betalingen laten daarom soms dagen op zich wachten. De aankondiging van de Digital Currency Group zou de recente stijging van de bitcoin onder andere kunnen verklaren.